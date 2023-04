Até que dia pode pedir isenção do Enem 2023? Veja data e como fazer

A solicitação de isenção para o Enem 2023 encerra nesta sexta-feira (28). O prazo foi aberto pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) no último dia 17.

As inscrições para o exame devem ser realizadas de 5 a 16 de junho. A taxa para realização é de R$ 85, mas alguns grupos podem pedir isenção. Veja:

Alunos da última série do ensino médio no ano de 2023, em qualquer modalidade de ensino, na rede pública declarada ao Censo Escolar da Educação Básica;

Quem cursou todo o ensino médio em escola da rede pública ou como bolsista integral na rede privada e tiver renda per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio;

Quem declarar situação de vulnerabilidade socioeconômica, por ser membro de família de baixa renda e estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.

Como solicitar a isenção?

A solicitação deve ser realizada por meio da Página do Participante. É necessário informar o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e a data de nascimento.

O participante também deve inserir e-mail e número de telefone. O Inep alerta para que os dados pessoais informados na hora da solicitação sejam os mesmos dos dados cadastrados na Receita Federal.

Quando sai o resultado da isenção?

Conforme o cronograma disponibilizado pelo MEC, o resultado da isenção deve sair no dia 8 de maio, com a resposta para a justificativa de ausência. Veja o cronograma completo:

Foto: Divulgação

Como funciona a justificativa?

O Inep também abriu o processo para justificativa da ausência na última edição do Enem ea, assim, poder solicitar a gratuidade novamente neste ano, os interessados terão de acessar a página do participante com o login único da plataforma gov.br.

Aqueles que solicitaram isenção e não compareceram nos dois dias de prova da edição do ano passado do exame terão de justificar a ausência se quiserem ter direito ao benefício novamente neste ano.

Entre as situações aceitas para justificar a ausência, estão: morte na família; assalto ou furto; acidente de trânsito; casamento ou união estável; maternidade ou paternidade; privação de liberdade; emergência médica ou odontológica; trabalho; deslocamento a trabalho; intercâmbio acadêmico ou atividade curricular.