Apresentador do SBT sofre mal súbito e desmaia ao vivo durante jornal; veja vídeo

O jornalista Rafael Silva, da Alterosa Sul de Minas, TV afiliada do SBT em Varginha, Minas Gerais, sofreu um mal súbito nesta segunda-feira (3) durante a apresentação do Alterosa Alerta e desmaiou ao vivo. A transmissão foi cortada e o repórter foi levado a um hospital próximo.

Apresentador do SBT sofre mal súbito e desmaia ao vivo durante jornal; saiba mais https://t.co/StoAvTm2Ng pic.twitter.com/rqthyhWHiv — Diário do Nordeste (@diarioonline) January 3, 2022

No começo da tarde, o jornalista Cadu Lopes entrou ao vivo nas redes sociais da TV para atualizar o estado de saúde do colega. Ele estava sendo medicado no Hospital Humanitás, "a poucos metros da emissora".

VEJA PRONUNCIAMENTO DA EMISSORA:

"Prontamente o Samu e os bombeiros chegaram para socorrer o colega. Em nome da emissora viemos trazer a informação para vocês. Estamos todos torcendo pela pronta recuperação do nosso irmão", informou Lopes.

Rafael tem 36 anos e apresenta o Jornal das 7, mas neste mês cobre as férias de Ademir Santos no comando do Alterosa Alerta.