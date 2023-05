Após cair sobre paciente e viralizar, socorrista se defende: ‘pode acontecer com qualquer um’

O técnico de enfermagem Gustavo Rios se pronunciou após ter sido filmado durante um atendimento em que escorrega por cima de um motociclista ferido na rua, em Novo Gama, no Distrito Federal, na última sexta-feira (19). Como a queda repercutiu muito nas redes sociais, o profissional se defendeu: “pode acontecer com qualquer um”. As informações são do Metrópoles.

A declaração foi feita em vídeo em que também recebe apoio de colegas e políticos, devido às piadas com que Gustavo lida após muitos compartilhamentos das imagens. A fala foi publicada pelo deputado distrital do DF Jorge Vianna (PSD).

O socorrista realizava atendimento a um motociclista que sofreu um acidente de trânsito numa pista suja pelo óleo derramado na colisão. Por causa disso, o técnico escorregou e caiu por cima do paciente. Os dois não se feriram na ocasião.

Esse acontecimento, na verdade, foi motivo de risadas dentro da ambulância, conforme Gustavo. “Estamos montando um ‘top 10’ com as melhores piadinhas”, contou o técnico sobre os comentários do vídeo.

Apoio

No vídeo de apoio, publicado neste sábado (21) quando também se comemora o Dia do Técnico de Enfermagem, o deputado distrital ressaltou a importância de respeitar o profissional.

“O problema foi que viralizou de uma forma que todo o Brasil hoje pode até estar achando engraçado. Mas, para a gente, não é engraçado”, destacou. Gustavo disse que tem recebido muito apoio também pela experiência que possui.

“Não tenho pouco tempo de rua, já estou há muito tempo nesse trabalho. Hoje, reconheço que poderia ter acontecido com outro colega. Esse tipo de intercorrência pode acontecer com qualquer um de nós que está trabalhando na rua”, declarou.