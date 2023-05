Boi deixa dez pessoas feridas em desfile de aniversário de Igarapava (SP)

Pelo menos dez pessoas ficaram feridas na manhã deste sábado (20) após serem atingidas por um boi que avançou sobre elas no desfile de aniversário de Igarapava (SP).

A comemoração pela data acontecia no centro da cidade. Conforme as primeiras informações do incidente, o boi atingiu a cabeça de uma mulher, uma criança e uma idosa.

A Prefeitura de Igarapava confirmou que dez pessoas ficaram feridas.

Ainda segundo a Prefeitura, todas as vítimas foram prontamente atendidas pelas equipes de saúde do Município e conduzidas à Santa Casa. Cinco delas estão estáveis.

O animal não fazia parte da programação do desfile, segundo a Prefeitura. O Executivo municipal lamentou o ocorrido e afirmou que o boi e o condutor do animal apareceram "inesperadamente e desgovernado no meio da mutidão que acompanhava a cerimônia".

Após o ataque, o boi foi controlado. A Polícia Civil irá investigar o caso.