Anvisa suspende uso de lotes da Coronavac em medida cautelar

Em nota publicada neste sábado (4), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) informou que foi determinada a interdição cautelar de 25 lotes da vacina Coronavac que não foram inspecionados. Com informações do G1.

Com a medida cautelar, ficam proibidos a distribuição e o uso dos lotes envasados na planta não aprovada pela agência. Ao todo, são 12.113.934 doses afetadas.

De acordo com a Anvisa, o Instituto Butantan (IB) comunicou na sexta-feira (3) que o parceiro Sinovac, fabricante da vacina CoronaVac, enviou para o Brasil os lotes na apresentação frasco-ampola (monodose e duas doses).

Entretanto, a unidade fabril responsável pelo envase não foi inspecionada nem aprovada pelo órgão. Outros 17 lotes, conforme o Butantan, também envasados neste local, estão em tramitação de envio e liberação ao Brasil.

Em ofício enviado à Anvisa, o diretor do Instituto afirma que as informações dos lotes foram analisadas por técnicos do Butantan e demonstram segurança e qualidade das vacinas.

“Gostaríamos também de solicitar a este I. Gabinete, a autorização de utilização, em caráter excepcional, das doses da vacina que se encontram já distribuídas, bem como a autorização para utilização das doses que ainda estão em tramitação de liberação e envio para o Brasil (lotes listados no anexo), para que não haja comprometimento na continuidade da vacinação da população”, afirma o diretor do Butantan no ofício.

Veja os lotes impactados com a medida

Lotes já distribuídos (12.113.934 doses):

IB: 202107101H, 202107102H, 202107103H, 202107104H, 202108108H, 202108109H, 202108110H, 202108111H, 202108112H, 202108113H, 202108114H, 202108115H, 202108116H e L202106038.

SES/SP: J202106025, J202106029, J202106030, J202106031, J202106032, J202106033, H202106042, H202106043, H202106044, J202106039, L202106048.

Lotes em tramitação de envio e liberação ao Brasil (9.000.000 doses):

IB: 202108116H, 202108117H, 202108125H, 202108126H, 202108127H, 202108128H, 202108129H, 202108168H, 202108169H, 202108170H, 2021081701K, 202108130H, 202108131H, 202108171K, 202108132H, 202108133H, 202108134H