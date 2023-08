Anvisa proíbe venda de atum da marca Cellier devido a casos de intoxicação alimentar

O atum ralado fabricado pela empresa Cellier teve a venda proibida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) após notificação de casos de intoxicação alimentar em Centros de Educação Infantil em São Paulo. Publicada na última semana, a medida estabelece que todas as unidades do lote fabricado no dia 8 de maio deste ano, com validade até 8 de maio de 2025, seja recolhido.

Os casos de intoxicação foram relatados pelo Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo, na cidade de Campinas, ainda no fim de julho, e estão relacionados à histamina após o consumo do pescado.

"A contaminação do produto com valores acima dos limites tolerados pela legislação sanitária foi confirmada por um exame laboratorial realizado pelo Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital)", aponta a anota oficial da Anvisa.

Histamina

A substância citada no relatório da agência pode se formar após a morte de peixes, o que ocorre em condições de manuseio ou armazenamento inadequado, não sendo retirada naturalmente com o tratamento do processo térmico.

Outro problema, que deve ser tratado com cuidado na fabricação, é que os peixes podem conter níveis tóxicos de histamina sem apresentar mau cheiro, alteração na consistência ou na coloração.

Caso o alimento contaminado seja consumido, alguns dos sintomas da intoxicação são dormência, formigamento e sensação de queimação na boca, erupções cutâneas no tronco superior, queda de pressão, dor de cabeça, coceira na pele, náusea, vômito e diarreia. No entanto, segundo médicos, eles são leves e podem desaparecer em poucas horas.

Segundo a Cellier, que enviou comunicado ao jornal Extra, uma investigação apontou contaminação em um lote do atum ralado. Por conta disso, e após a determinação da Anvisa, o lote foi retirado de circulação.