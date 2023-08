Porco-espinho reage a ameaça e ataca cachorros em Minas Gerais

Um porco-espinho reagiu à ameaça de quatro cachorros que o cercaram para atacar. Inusitado, o fato aconteceu no pátio de uma empresa localizada no quilômetro 36 da rodovia federal BR-050, em Araguari, Minas Gerais.

Diante da cena, trabalhadores da empresa acionaram o Corpo de Bombeiros para por fim à briga entre os animais. Segundo o G1, os cães ficaram com as bocas e os focinhos cheios de espinhos e, o roedor, com uma fratura na cauda.

O animal silvestre foi encaminhado pelos bombeiros para atendimento veterinário na Polícia Ambiental. Já os cachorros, dois deles tiveram os espinhos retirados pelos próprios militares, enquanto os outros dois tiveram de ir para uma clínica veterinária, onde foram sedados e, também, tratados.

Bichos estão bem

Apesar do susto, todos os bichos estão bem. Os cachorros estão sob os cuidados dos funcionários da empresa e não há mais informações sobre o porco-espinho.