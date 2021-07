Anvisa pede alterações nas bulas das vacinas da Janssen e da Fiocruz/AstraZeneca

Após receber relato de suspeita de síndrome de extravasamento capilar pós-vacina, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) pediu aos fabricantes Janssen e Fiocruz/AstraZeneca a inclusão da contraindicação de uso para pessoas com histórico dessa síndrome.

As informações foram divulgadas nesta segunda-feira (12) pela Anvisa, mas a solicitação foi feita na última sexta-feira (9).

Segundo a agência, o pedido veio "após monitoramento do perfil de eventos adversos esperados com estas vacinas, no Brasil e no mundo".

"Trata-se de evento adverso raro, mas potencialmente grave. A Anvisa já recebeu relato de uma suspeita de síndrome após vacinação e está avaliando o caso", informou, em nota.

"Na Europa, os casos avaliados pela European Medicines Agency (EMA) também apresentavam histórico familiar de Síndrome de Extravasamento Capilar", disse a Anvisa.

Orientações

A agência orienta busca imediata por assistência médica para quem sentir inchaço rápido de braços e pernas e aumento repentino de peso após a vacinação com Janssen ou AstraZeneca. "Estes sintomas estão frequentemente associados à sensação de desmaio (devido à pressão arterial baixa)", detalha a Anvisa.

A agência ainda alerta que profissionais de saúde estejam atentos a sinais e sintomas da síndrome de vazamento capilar "e do risco de recorrência em pessoas que já foram diagnosticadas com a doença".

Além disso, deve ser informado o tipo de vacina envolvida na suspeita, como número do lote e fabricante.

O que é a síndrome de extravasamento capilar

A síndrome é "uma condição muito rara e grave", que causa vazamento de fluido de pequenos vasos sanguíneos. Isso resulta em: inchaço principalmente nos braços e pernas, baixa pressão arterial, espessamento do sangue e baixos níveis de albumina no sangue.