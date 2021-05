Duas doses da AstraZeneca podem ter até 90% de efetividade contra a Covid-19, diz estudo

A efetividade das duas doses da vacina Oxford/AstraZeneca contra o desenvolvimento da Covid-19 pode variar de 85% a 90%, conforme análise divulgada nesta quinta-feira (20) pela Public Health England (PHE), a agência pública de saúde da Inglaterra.

As informações são do jornal O Globo. Segundo a PHE, essas são as primeiras descobertas sobre a efetividade das duas aplicações do imunizante no mundo real. No entanto, os resultados ainda seriam inconclusivos, necessitando de mais evidências.

No Brasil, a vacina da AstraZeneca é produzida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Outro estudo já havia mostrado que o imunizante reduziu 95% das mortes na Itália.

AstraZeneca em grávidas

Apesar dos resultados positivos, o uso da AstraZeneca foi suspenso para grávidas e puérperas desde o último 17 de maio, no Brasil. A decisão foi tomada após um caso suspeito de síndrome de trombose com trombocitopenia em uma gestante que teria foi imunizada, no Rio de Janeiro.

A relação do óbito com a vacina ainda é investigada. Nesta quarta-feira (19), contudo, o Ministério da Saúde recomendou que grávidas que receberam a primeira dose esperem até o fim de gestação e do período puerpério - ou seja, até 45 dias pós-parto - para completar o esquema vacinal com a segunda aplicação.

Mais doses no Brasil

Nesta sexta-feira (21), a Fiocruz prevê entregar ao Ministério da Saúde cerca de 5,3 milhões de doses da vacina.