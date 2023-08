Anna Carolina Jatobá revela ter tatuagens de Isabella Nardoni: 'cuidava como se fosse filha'

Anna Carolina Jatobá, condenada pela morte de Isabella Nardoni, vive há dois meses em um apartamento luxuoso na cidade de Santana, na zona norte de São Paulo (SP), imóvel que pertence ao sogro, Antônio Nardoni. Além disso, afirma que possui tatuagem em homenagem à menina. As informações são do portal g1.

O local virou residência de Anna Carolina desde a saída dela do presídio de Tremembé, interior de São Paulo, para cumprimento de pena no regime aberto. Imóvel este declarado por ela à Justiça como residência durante o processo que culminou no regime em questão, no fim do último mês de junho.

Segundo a decisão, Anna possui “amparo familiar, com possibilidade de, em meio aberto, receber o tratamento psicoterápico necessário para auxiliá-la em seu processo de reintegração social”.

Ainda conforme apuração do g1, um relatório assinado por um assistente social apontou que a mulher tem planos para o futuro, como a abertura de uma empresa de roupas para pets, por exemplo. Esse documento, inclusive, teria embasado o pedido de progressão para o regime aberto.

Relatório psiquiátrico

Um exame psiquiátrico também teria apontado a intenção de Anna Carolina em se reintegrar à sociedade. O relatório cita o relacionamento dela com Alexandre Nardoni, pai de Isabella e também condenado pela morte, e aponta que ela ainda nega a autoria do crime contra Isabella.

No depoimento, Jatobá afirmou ter tatuagens em homenagem à menina, aos dois filhos e a Alexandre. Todas teriam sido feitas quando ela obteve o benefício de saída temporária pela primeira vez. "Quando ela ficava comigo, eu cuidava como se fosse a minha filha", teria dito.

O exame também aponta que o relacionamento com Alexandre ainda segue e os dois se encontravam durante a saída temporária de ambos, trocando cartas fora desse período.

Anna Carolina Jatobá afirmou que pretende fazer faculdade de Designer de Moda, mas também deseja ajudar na construtora do sogro, negócio da família.

Enquanto isso, o Ministério Público de São Paulo entrou com recurso contra o regime aberto para Jatobá, mas ainda não foi julgado. Ao todo, ela já teve 22 saídas temporárias e a decisão de regime aberto apontou "ótimo comportamento carcerário".

Anna Carolina e Alexandre Nardoni foram condenados pelo assassinato de Isabella Nardoni em março de 2010, mas estavam presos desde 2008, ano em que ocorreu o crime. No dia 29 de março daquele ano, a menina de apenas cinco anos foi jogada da janela do apartamento em que morava pelo pai e pela madrasta.