Anestesista preso por estupro cometeu crime 50 segundos após marido da vítima sair da sala de parto

A análise do vídeo que flagrou o anestesista Giovanni Quintella cometendo um estupro durante um parto, no último dia 11 de julho, concluiu que ele realizou o crime 50 segundos depois que o marido da vítima deixou o local com a criança.

De acordo com informações do portal g1, a Delegacia de Atendimento à Mulher de São João de Meriti concluiu a investigação sobre a prisão do médico, que será indiciado por estupro de vulnerável. A previsão é que o inquérito seja enviado ao Ministério Público ainda nesta terça-feira (19).

Entre outros pontos destacados no inquérito, estão o fato de que o médico aplica medicamento (provável sedação) na vítima 7 vezes durante a ação criminosa.

A Polícia Civil ainda investiga mais de 40 supostos casos de estupro de pacientes de Giovanni Quintella.

ENTENDA O CASO

Giovanni, que está preso sozinho em uma cela da cadeia pública Pedrolino Werling de Oliveira, conhecida como Bangu 8, no Rio, foi filmado pelos colegas de trabalho praticando o crime durante um parto. O estupro durou cerca de dez minutos.

O anestesista foi preso em flagrante e indiciado por estupro de vulnerável. O crime tem pena entre oito e 15 anos de prisão.

O médico é investigado pelo Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro (Cremerj), que abriu processo interno para o expulsar de seus quadros profissionais.