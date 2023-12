Amigo de Renato Cariani é indiciado por associação para tráfico de drogas

O amigo de Renato Cariani, Fábio Spínola Mota, foi indiciado pela Polícia Federal por associação para o tráfico de drogas, tráfico equiparado e lavagem de dinheiro. Ele foi alvo de operação da Polícia Federal no início de dezembro e teve R$ 112 mil apreendidos na casa dele.

Conforme o inquérito, Fábio teria realizado depósitos com dinheiro em espécie na conta da Anidrol sobre responsabilidade da AstraZeneca em 2019. Na época, criou um e-mail falso com nome de um suposto funcionário da AstraZeneca.

A empresa do influenciador Cariani, que também foi indiciado por associação para tráfico de drogas, teria feito a negociação da compra dos produtos.

Veja também

Tráfico de drogas

As investigações apontam Fábio como intermediador no fornecimento de substâncias entre a empresa e os compradores das drogas, como crack e cocaína. Ele negociava a entrega e direcionava as compras.

O amigo de Cariani também foi investigado por tráfico no Paraná e em Minas Gerais. De acordo com o Metrópoles, o Spínola já foi preso na operação Down Fall, da Polícia Federal.

Na última sexta-feira (22), ele prestou depoimento na sede da PF, afirmando ser inocente. Em relação ao dinheiro apreendido, negou que fosse dele, declarando ser para o pagamento de advogados.