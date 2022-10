Aluna denuncia assédio de professor no RJ; abordagens aconteciam on-line e na escola

Uma aluna de 19 anos denunciou um professor por assédio em escola estadual no Leblon, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A estudante afirma que as investidas do homem aconteciam na sala de aula e pelas redes sociais. As informações são do portal g1.

A jovem fez prints das conversas por WhatsApp, em que o professor aparece insistindo contato. Ele prestou depoimento na delegacia e negou as acusações.

Abordagens pelas redes sociais

Em um dos diálogos, o homem diz: “Fala comigo”. A vítima não respondeu e, algum tempo depois, ele fez nova tentativa. “E o chocolate preferido?”, perguntou. A jovem disse que não queria, mas ele insistiu: “Desistiu? Está chateada comigo?”.

A partir de então, a estudante começou a se incomodar com as abordagens, que duraram meses.

“Por que ele não dá chocolate para os meninos, só para as meninas? Por que ele abraça só as meninas, não abraça os meninos?”, questionou a jovem, em entrevista ao portal.

Ainda segundo a vítima, o docente também passou a fazer gestos em sua direção na sala de aula.

“Eu estava sentada, mexendo no celular. Olhei para ele, ele estava sentado na mesa dele, tipo fazendo gestos, tipo passando a língua nos lábios, me chamando de delícia, gostosa”, disse.

Jovem não recebeu apoio da direção da escola

A jovem decidiu expor a situação para a direção da escola, mas disse que não recebeu apoio dos profissionais. Por conta disso, ela e o pai procuraram a Polícia e decidiram registrar a ocorrência.

“O professor está ali para ensinar, não para abusar, né? Eu fiquei muito assustado e aí preferi resolver da melhor maneira possível, que é na delegacia”, afirmou o pai da estudante.

De acordo com a delegada Daniela Terra, da 14ª DP no Leblon, outra aluna ouvida pela polícia confirmou o comportamento assediador do professor.

Em depoimento, o homem disse para a Polícia que a aluna o denunciou somente porque foi contrariada e advertida para desligar o telefone durante a aula.

A Secretaria de Estado de Educação informou que o homem foi afastado preventivamente e foi aberta uma sindicância para apurar o caso.