Agrishow cancela cerimônia de abertura após polêmica com Banco do Brasil

O evento que marcaria a abertura da Agrishow nesta segunda-feira (1º) foi cancelado. Os organizadores informaram que a decisão ocorreu "em virtude de toda a repercussão gerada pela cerimônia de abertura".

A repercussão a que se refere o comunicado começou após a Agrishow desconvidar o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, para uma das atrações da feira. Isso porque o ex-presidente Jair Bolsonaro também foi chamado e teria confirmado presença.

O desconvite ao ministro gerou mal-estar com o Governo Federal, e o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República chegou a afirmar que o Banco do Brasil (BB) iria retirar todos os patrocínios ao evento.

Além disso, a presidente do BB, Tarciana Medeiros, teria desistido de participar de uma das palestras da feira.

A Agrishow é a maior feira de agronegócios e tecnologia da América Latina e ocorre até a próxima sexta (5) em Ribeirão Preto (SP).

Confira o comunicado completo da Agrishow

Em virtude de toda a repercussão gerada pela cerimônia de abertura da 28ª edição da Agrishow, as entidades realizadoras do evento (ABAG – Associação Brasileira do Agronegócio, ABIMAQ – Associação Brasileira de Indústria de Máquinas e Equipamentos, ANDA – Associação Nacional para Difusão de Adubos, FAESP – Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo e SRB – Sociedade Rural Brasileira), optaram por não realizar solenidade de abertura da feira, prevista para o dia 1º de maio, às 11h.

A Agrishow mantém a sua tradição de ser a principal vitrine do setor apresentando o que há de mais moderno em tecnologia para o agronegócio, soluções para pequenas, médias e grandes propriedades, estimulando a realização de negócios.

Reiteramos o convite para que mantenha a sua agenda de visita ao evento para conhecer as inovações que estão ampliando a competitividade e desenvolvimento do setor.