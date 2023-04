Banco do Brasil retira patrocínio de feira agropecuária após ministro ser desconvidado

O Banco do Brasil decidiu retirar todos os patrocínios da feira Agrishow, maior feira de agronegócios do País, após o evento desconvidar o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, e convidar o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL). As informações são do portal G1.

O ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, confirmou que o Banco vai retirar os patrocínios, na última sexta-feira (28).

O valor do patrocínio não foi informado. A feira Agrishow acontece na próxima semana, em Ribeirão Preto (São Paulo).

Segundo a publicação, a presidente do BB, Tarciana Medeiros, que participaria de uma palestra, também não vai mais à feira. Mas os stands do Banco no evento estão mantidos.

O Banco do Brasil informou, em nota ao G1, que estará presente no evento "por meio de sua atuação comercial para a realização de negócios" e atendimento a clientes. E acrescentou, sem dar detalhes, que "tomará medidas cabíveis se, durante a feira, houver qualquer desvio das finalidades negociais previstas".

A jornalista Andreia Sadi, também do G1, já tinha publicado que o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, disse que "a organização queria constrangê-lo politicamente, ao adiar a sua participação para que ela acontecesse depois do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)".

"Eles [organizadores da Agrishow] não desceram do palanque", disse Fávaro, que acredita que foi um movimento coordenado com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), muito próximo do ex-presidente, segundo Sadi.