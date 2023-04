Casamento de prefeito de Araucária com miss adolescente: veja o que se sabe até agora do caso

O casamento do prefeito de Araucária (PR), Hissam Hussein Dehaini, 65 anos, com uma miss adolescente repercutiu nacionalmente em meio às polêmicas envolvendo a idade da jovem. Com apenas 16 anos, foi preciso ter autorização de ambos os pais para realizar a cerimônia.

A oficialização dos documentos necessários para a união consta no Jornal Oficial dos Cartórios de Registro Civil do Brasil.

Além disso, em datas próximas ao casamento, duas familiares da jovem assumiram cargos na prefeitura.

De acordo com a divulgação da candidatura de Hissam no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em 2020 ele possuía um patrimônio de mais de R$ 14 milhões. O homem completará 66 anos em 20 de agosto.

Veja o que se sabe até agora

Casamento com adolescente

A adolescente frequenta o Ensino Médio em uma escola cívico-militar do município e, em 2022, ficou em segundo lugar no Miss Araucária teen.

O Código Civil permite que maiores de 16 anos se casem, desde que haja autorização de ambos os pais. Os proclamas da união entre o prefeito e a adolescente foram publicados no Jornal Oficial dos Cartórios de Registro Civil.

No Twitter, usuários subiram a hashtag "pedófilo" para falar do caso, sendo um dos assuntos mais comentados na rede social na última terça-feira (25).

Desfiliação de partido

Na terça-feira (25), o prefeito de Araucária (PR) anunciou a saída do partido do Cidadania, ao qual era filiado. Hissam agradeceu os ex-correligionários. “Agradeço a convivência que sempre tive na legenda desde 2009, sendo meu único partido de filiação”, disse, em nota.

MP investiga nomeação de sogra

O Ministério Público do Paraná abriu investigação sobre o caso da nomeação de Marilene Rode por Hissam Hussein. Marilene é mãe da adolescente de 16 anos com quem o prefeito se casou no último dia 12.

A mulher foi nomeada secretária de Cultura e Turismo da Cidade. O procedimento do MP ocorre em sigilo.

Sogra é exonerada da Secretaria da Cultura

Após repercussão do caso, Hissam Hussein exonerou a sobre Marilene Rode do cargo de secretária municipal de Cultura e Turismo. A decisão foi divulgada nesta quarta-feira (26), segundo o Estadão.

O prefeito ainda exonerou a irmã da sogra, Elizângela Rode, que atuava como secretária de Planejamento. Depois do afastamento, Marilene deve voltar a trabalhar em Curitiba e Colombo.

Já Elizângela seguirá na Secretaria por ser concursada, mas desempenhará outra função interna.

Relação do prefeito com o tráfico

Em março de 2000, o político, que na época era empresário, foi preso preventivamente após ser acusado pelo crime de formação de quadrilha e por ter supostamente pago propina a policiais em troca de proteção em Araucária.

No dia 1º daquele mês, ele defendeu ser inocente das suspeitas durante um depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Narcotráfico, da Câmara Federal.

Na ocasião, ele foi ouvido pelos parlamentares, que apuravam o suposto envolvimento dele com o tráfico no município e na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), com um laboratório de refino de droga, além de proteção a traficantes.

Em 2010, o homem foi inocentado das acusações pela Justiça. "O próprio Ministério Público, que havia acusado Hissam de associação para traficância, considerou, no decorrer do processo, que não haviam evidências que comprovassem o crime", diz a decisão judicial, conforme o portal Uol.