Estande da Cemag na Agrishow lançará colheitadeira de palma forrageira

No próximo dia 3 de maio, na Agrishow, maior feira latino-americana do agronegócio e de tecnologia agrícola, que anualmente, em maio, se realiza em Ribeirão Preto (SP), será lançada no estande da Cemag – Ceará Máquinas Agrícolas – a primeira máquina brasileira para a colheita de palma forrageira.

A máquina foi desenvolvida e fabricada pela centenária empresa Laborfemus, de Campina Grande (PB), dirigida pelo industrial Fabiano Dias de Souza. Ela utilizará carretas agrícolas de basculamento hidráulico fabricadas pela Cemag em Fortaleza.

Dois entusiastas do desenvolvimento desse equipamento foram os agrônomos cearenses Francisco Zuza de Oliveira e Raimundo Reis, ambos consultores em agropecuária e ambos também colaboradores diretos do projeto dessa colheitadeira.

Foi na fazenda de Raimundo Reis – um especialista em tecnologias de produção de leite e um entusiasta do cultivo da palma forrageira para a alimentação de rebanhos bovinos leiteiros nordestinos – que se realizaram os testes de campo para o aprimoramento da máquina.



Essa nova colheitadeira abre um grande horizonte para a produção de palma forrageira, uma planta que exige pouca água, adapta-se muito bem ao semiárido nordestino e tem elevada produtividade, viabilizando a pecuária de leite em terras subaproveitadas.

A Cemag -- fundada pelo empresário Carlos Prado, que também fundou a Itaueira Agropecuária, que é hoje dirigida por seus filhos, é a maior indústria nordestina de máquinas e equipamentos agrícolas. Sua extensa lista de produtos é comercializada em todo o país.

Na próxima edição da Pecnordeste -- a grande feita da agropecuária do Noredeste, que é promovida pela Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará (faec) e se realiza anualmente no mês de junho no Centro de Eventos do Ceará -- o estande da Cemag será um dos três maiores da feira, no qual exiburá algumas de suas máquinas.