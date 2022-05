Video mostra de outro ângulo ataque contra quadro da Mona Lisa

Um vídeo compartilhado nas redes sociais nesta terça-feira (31) mostra de um novo ângulo o ataque contra a pintura da Mona Lisa no Museu do Louvre, ocorrido no último domingo (29).

As imagens mostram o homem de 36 anos, de peruca, chapéu e com uma rosa na boca, jogando uma espécie de torta contra a renomada obra de Leonardo da Vinci, enquanto é detido por seguranças e retirado do local.

Ele foi detido e internado na enfermaria psiquiátrica da polícia ainda no domingo, segundo informou o Ministério Público de Paris.

Conforme o órgão, foi aberta ainda uma investigação por "tentativa de degradação de um bem cultural". O incidente, que aconteceu na tarde do domingo, não gerou consequências graças ao vidro blindado que protege a obra.

O caso veio à tona após fotos e vídeos publicados nas redes sociais mostrarem o vidro de proteção da pintura manchado de creme, enquanto um homem, que parece ser um guarda do museu, limpa-o.

O Louvre se recusou a fazer qualquer comentário sobre o caso.

Um usuário do Twitter, que afirma ter presenciado o incidente, explica que o autor da ação foi um homem que usava uma peruca, que se levantou de uma cadeira de rodas e bateu no vidro, antes de jogar o bolo.

"Tem gente que está destruindo a Terra (...) Artistas, pensem na Terra. Foi por isso que eu fiz. Pensem no planeta", diz o homem vestido de branco com touca e peruca, em francês. Outras imagens mostram a cadeira de rodas atrás do cordão de segurança que separa a obra do século XVI dos visitantes.

Outros ataques

A Mona Lisa já foi alvo de ataques no passado, como o de dezembro de 1956, quando um boliviano atirou uma pedra nela e marcou o cotovelo esquerdo da obra. A partir de então, foi instalado vidro para proteger a obra.

Em agosto de 2009, um turista russo foi preso por jogar uma xícara de chá vazia nela. O museu então explicou que o copo foi quebrado contra o vidro de proteção, que ficou levemente arranhado.

Milhões de pessoas visitam o Louvre todos os anos para admirar a Mona Lisa (dez milhões por ano antes da pandemia). Desde 2005, a obra é exposta atrás de um vidro blindado, com sistema de umidade e temperatura controlados.