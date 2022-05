Quadro da Monalisa é atacado por visitante no Museu do Louvre

A obra mais conhecida de Leonardo da Vinci, La Gioconda, a Monalisa, foi alvo de um ataque vândalo neste domingo (29) no Museu do Louvre, em Paris. Um visitante em uma cadeira de rodas jogou o que pareceu ser uma torta na pintura, que não sofreu danos por estar protegida por placa de cristal.

De acordo com informações do jornal El País, a pessoa estava disfarçada com uma peruca na cadeira de rodas. Ela foi expulsa do museu imediatamente após o ato.

Não se sabe ainda o motivo nem a identificação da pessoa que cometeu o ataque. Logo após o ocorrido, foi iniciada a limpeza da sala, que estava cheia, como de costume.

Diversos visitantes publicaram nas redes sociais fotos e vídeos do ocorrido. Em um dos vídeos, o visitante que executou o ato aparece falando ao ser levado pelos seguranças.

"Tem pessoas tentando destruir o planeta. Pensem na Terra, apenas pensem sobre isso", gritou em francês.

Outros ataques

Este não é o primeiro ataque à obra de Da Vinci. Conforme o El País, uma turista atirou uma xícara em direção ao quadro em 2009, danificando o vidro que a protege.

Em 1974, no Museu Nacional de Tóquio, uma mulher tentou sem sucesso espirrar uma tinta spray vermelha na pintura. Em 1956, a Monalisa sofreu dois ataques: um com ácido, que danificou uma das partes inferiores do quadro, e outro com uma pedra, que causou um pequeno dano.