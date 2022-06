Velório do influenciador Jesse Koz deve acontecer nesta segunda-feira (6)

O velório do influenciador brasileiro Jesse Koz, que morreu em um acidente de trânsito nos Estados Unidos a caminho do Canadá, está marcado para ocorrer no fim da manhã desta segunda-feira (6) em Balneário Camboriú (SC).

De acordo com o G1, a cerimônia terá revoada de pombos e a presença de cães de diversas raças.

As cinzas do Shurastey, cão de Koz que morreu com o tutor no acidente, serão enviadas ao Brasil em outro momento, em transporte feito por uma empresa especializada. Conforme matéria, ainda não há data de quando elas chegam a Santa Catarina.

A cerimônia vai acontecer no Crematório Vaticano, próximo da BR-101. A família resolveu abrir o local ao público a partir das 11h e a previsão é de que o velório se estenda até as 18h, quando o corpo de Jesse será cremado.

Acidente em Oregon

O influenciador Jesse Koz, de 29 anos, morreu em um acidente de carro no estado de Oregon, nos Estados Unidos, nesta segunda-feira (23). O jovem natural de Santa Catarina viajava pelo mundo a bordo de um fusca 1978 ao lado de seu cão, o golden retriever Shurastey, que também morreu.

Os dois chegaram a percorrer mais de 85 mil quilômetros no fusca desde 2017. O veículo carregava placas de Balneário Camboriú e tinha passado por 17 países.