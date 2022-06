Varíola dos macacos tem transmissão comunitária confirmada na Inglaterra

A transmissão comunitária da varíola dos macacos foi confirmada na Inglaterra nesta quarta-feira (1º), afirmou a Agência de Segurança de Saúde do Reino Unido (UKHSA, na sigla em inglês), conforme informações da agência Reuters publicadas pelo g1.

"O atual surto é a primeira vez que o vírus se propaga de uma pessoa para outra na Inglaterra e onde ligações de viagem com um país endêmico não foram identificadas", anunciou a agência.

Ainda de acordo com a UKHSA, dentre as pessoas infectadas no Reino Unido, 132 estão em Londres. Apenas dois casos são em mulheres.

Cientistas apontam que a doença viral se propaga pelo contato próximo. Até o início de maio, eram raros os casos confirmados fora do continente africano.

O que é a varíola dos macacos?

O vírus Monkeypox, que causa a varíola dos macacos, é um “parente” da varíola humana e considerado uma zoonose — infecção comum em animais, mas que consegue afetar humanos —, como explica Lauro Vieira Perdigão Neto, infectologista do Hospital São José (HSJ).

“A novidade é o aparecimento de surtos fora da área de circulação do vírus da varíola dos macacos na África. Agora estamos nos deparando com uma centena de casos fora do usual, na Europa, América do Norte, Oceania e agora casos na América do Sul”, contextualiza.

Apesar do nome, o vírus costuma ocorrer em roedores, mas a primeira detecção foi registrada em macacos de laboratório e por isso o nome da doença.

"A transmissão desses casos ainda está em análise não se sabe exatamente em que momento o vírus saiu e nem o formato da transmissão que ocasionou o surto'', explica sobre os casos atuais.

