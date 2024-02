Ucrânia acusa Rússia de disparar míssil hipersônico em ataque pela primeira vez

A Ucrânia afirma ter provas de que a Rússia disparou um míssil hipersônico avançado em um ataque a Kiev, no último dia 7 de fevereiro. As informações são do g1 e da CNN.

Nessa terça-feira (13), o Instituto de Pesquisa Científica de Perícia Forense, administrado pelo governo de Kiev, disse que a análise dos destroços recuperados após o ataque aponta para o uso do míssil de cruzeiro hipersônico Zircon, um dos mais poderosos da frota russa, e que pode redefinir a guerra na Ucrânia.

“As marcações nas peças e fragmentos, a identificação de componentes e peças e as características do tipo de arma relevante apontam para o primeiro uso do Zircon em combate", disse o instituto, em postagem no Telegram.

Caso a análise do instituto ucraniano seja confirmada, esta será a primeira vez que a Rússia utiliza o artefato na guerra, que completará dois anos no fim deste mês.

Qual o poder do Zircon?

O míssil hipersônico Zircon faz parte de um grupo de seis artefatos da frota russa que o presidente do país, Vladimir Putin, já chamou de "invencíveis". Eles foram desenvolvidos em uma campanha do governo russo para modernizar a própria frota militar.

Se destacando pela versatilidade entre esse grupo, o Zircon foi feito inicialmente para ser lançado do mar, a partir de navios de guerra. Mas foi adaptado para o lançamento em terra, meses após o início da guerra da Ucrânia.

O ataque a Kiev no último dia 7 matou pelo menos cinco pessoas e danificou prédios residenciais e infraestrutura de energia, segundo as autoridades.

Velocidade do som

O artefato tem capacidade de carregar até ogivas nucleares. Como atinge nove vezes a velocidade do som, é capaz de atingir alvos na Europa em apenas cinco minutos.

No primeiro teste realizado com o Zircon, em maio de 2022, o míssil atingiu a velocidade de 9,8 mil quilômetros por hora, a maior já registrada em mísseis de cruzeiro russos, segundo a agência estatal russa Tass.