Avião cai em rodovia nos EUA, e câmera flagra momento; 2 pessoas morreram

O acidente de avião que matou dois passageiros na Flórida, nos Estados Unidos, foi registrado pela câmera instalada em um carro. Na última sexta-feira (9), o motorista do veículo trafegava pela rodovia quando a aeronave começou a declinar, chocando contra o solo logo em seguida. As informações são do g1.

As imagens mostram o momento da explosão. O jato executivo Bombardier Challenger 600 saiu de Columbus, no estado de Ohio, com destino a Naples, na Flórida.

Assista ao vídeo:

Havia cinco passageiros no avião, mas o estado de saúde dos três sobreviventes não foi divulgado. Também não há informações sobre as pessoas que estavam no carro atingido pela aeronave antes da queda.

O caso está sendo investigado. Os pilotos alegaram a perda do controle dos motores.