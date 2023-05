Turista alemã é presa após invadir nua templo sagrado em Bali

Darja Tuschinski, de 28 anos, foi presa em Bali, Indonésia, após ser pega invadindo templo sagrado nua. A mulher estava no país a passeio, e pode pegar até dois anos e oito meses de prisão por violar as leis de indecência pública do país. Caso aconteceu na última quinta-feira (25).

Conforme noticiado pelo portal Extra, o ingresso para o ritual hindu havia sido negado à jovem. Em vídeos que circulam nas redes sociais é possível constatar o momento em Darja passa pelos dançarinos num palco e sobe as escadas até a entrada do templo.

Nas imagens, ela força um conjunto de portas deslizantes se abrirem, e ao entrar, faz um gesto com a mão para um homem local que tentou impedi-la. A mulher faz uma reverência para ele, parecendo imitar os movimentos dos dançarinos. Outros turistas presentes no local observavam a cena em estado de choque.

"Durante sua estada no Ubud Bungalow, muitas vezes ela (Darja) foi vista nua enquanto caminhava pela área da vila", disse o chefe de relações-públicas da Polícia de Bali, Stefanus Satake Bayu Setianto, de acordo com o "Daily Star".

A jovem ainda tentou voltar ao palco, no entanto, a equipe de seguranças correu e a deteve. Ela foi levada para Delegacia, onde realizou um teste de drogas e álcool, polícia ainda não revelou os resultados.