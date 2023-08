Trump chama acusações do tribunal da Justiça de 'perseguição' e se declara inocente nos EUA

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump se declarou inocente, nesta quinta-feira (3), e criticou as acusações de conspiração eleitoral apresentadas contra ele em um tribunal em Washington, afirmando que era vítima de "perseguição de um adversário político".

Após a breve audiência na capital do país, Trump afirmou à imprensa que hoje é um "dia muito triste para os Estados Unidos".

No tribunal, o republicano se declarou inocente das acusações de que liderou uma conspiração criminosa com o objetivo de fraudar o povo americano e reverter as eleições de 2020. À juíza de instrução Moxila Upadhyaya, ele reiterou sua "inocência" diante de todas as quatro acusações contra ele, são elas:

Conspiração para fraudar os Estados Unidos;

Conspiração para obstruir um procedimento oficial;

Conspiração contra os direitos dos americanos;

Obstrução ou tentativa de obstrução de um procedimento oficial.

As denúncias de que Trump e mais seis co-conspiradores não identificados tramaram para reverter o resultado das eleições de 2020 representam o caso mais grave entre os três processos criminais que ameaçam prejudicar sua tentativa de retornar à Casa Branca.

De acordo com a imprensa norte-americana, a próxima audiência deste processo está marcada para o dia 28 de agosto. O caso deve tramitar mais rápido que os outros em que Trump é acusado criminalmente. Caso condenado, ele pode ser punido com uma sentença de 20 anos de prisão.

Apesar das acusações, o ex-presidente é o favorito para a indicação presidencial republicana em 2024.