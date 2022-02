Tropas russas entram em Kharkiv, segunda maior cidade da Ucrânia

O secretário do Ministério do Interior, Anton Gerashchenko, confirmou na madrugada deste domingo (27) que tropas do exército russo entraram na cidade de Kharkiv, a segunda maior da Ucrânia.

“Um grupo de forças especiais da Federação Russa acaba de invadir a cidade através de Alekseevka", disse Gerashchenko em sua conta no Telegram.

Durante a invasão, há relatos de disparos de metralhadoras, explosões de foguetes e combates de rua.

Oleg Sinegubov, presidente da administração estadual regional de Kharkiv, anunciou que “houve um avanço em equipamentos leves, inclusive na parte central da cidade”. Ele pediu aos moradores locais que permaneçam em abrigos.

Kharkiv possui 1,4 milhão de habitantes e fica a cerca de 400 quilômetros a leste da capital Kiev.

Ofensiva

A Rússia anunciou, por sua vez, neste domingo, ter cercado duas grandes cidades no sul da Ucrânia, Kherson e Berdyansk, com 290 mil e 110 mil habitantes, respectivamente.

"Nas últimas 24 horas, as forças armadas russas bloquearam completamente as cidades de Kherson e Berdyansk", disse o Ministério da Defesa em um comunicado.

O ministério também reivindica a tomada da cidade de Genichesk, às margens do Mar de Azov, e de um aeródromo perto de Kherson.

O texto indica ainda avanços dos separatistas pró-Rússia do leste da Ucrânia que, com o apoio do Exército russo, teriam avançado 52 quilômetros desde o início da ofensiva, segundo Moscou.

No total, os militares russos alegam ter destruído 975 instalações militares ucranianas, incluindo os sistemas de defesa antiaérea S-300.

