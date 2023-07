Terremotos atingem sul da Argentina e do Chile

Um terremoto de magnitude 6.5 afetou a província de Neuquén, no sul da Argentina, na madrugada desta segunda-feira (17). O evento sísmico ocorreu a uma profundidade de 214 km, segundo o Instituto Nacional de Prevenção Sísmica (Inpres).

Ainda conforme o Instituto, alguns dos lugares onde foi possível perceber o movimento tectônico, foram: Loncopué, Villa Pehuenia, Villa La Angostura y San Martín de los Andes.

No domingo (16), o Chile também registrou um terremoto de magnitude 3,6 na escala Richter, na cidade de Camiña. Conforme o Centro Sismológico Nacional, o tremor ocorreu por volta das 10h37 (horário local) e teve uma profundidade de 92 km.

Alasca

Eventos sísmicos na América do Sul ocorreram um dia após o terremoto de 7.2 de magnitude que atingiu a costa do Alasca, nos Estados Unidos, no sábado (15). O tremor de terra gerou alerta de tsunami próximo às ilhas Aleutas, parte do território do estado.

O terremoto ocorreu a 98 km ao sul de Sand Point. Apesar do alerta de tsunami em partes do Alasca, o risco não chegou a se estender para outros pontos da costa dos Estados Unidos ou do Canadá.