Tempestade Ida causa mortes e inundações em estados dos EUA

Pelo menos nove pessoas morreram em Nova York e em Nova Jersey, nos Estados Unidos, com a passagem na noite desta quarta-feira (1º) do furacão Ida, reclassificado para tempestade tropical. As informações são do portal G1 e da agência AFP.

Segundo a Polícia, sete pessoas foram encontradas mortadas em Nova York, incluindo uma criança de 2 anos, um homem de 50 anos e uma mulher de 48 anos que foram encontrados inconscientes dentro de uma casa. Em Nova Jersey pelo menos duas pessoas foram vítimas do fenômeno.

As chuvas torrenciais que atingiram Nova York provocaram inundações e interromperam o funcionamento de quase todas as linhas do metrô, que ficaram completamente alagadas. Há alerta de tornados para o bairro do Brooklyn, e algumas vias estão intransitáveis.

A governadora de Nova York, Kathy Hochul, declarou estado de emergência nesta quinta-feira (2). "Estou declarando estado de emergência para ajudar os nova-iorquinos afetados pela tempestade desta noite", tuitou Hochul depois que Ida provocou tornados e inundação enquanto seguia na direção norte.

"Procurem refúgio AGORA. Destroços que voam serão perigosos para aqueles surpreendidos sem abrigo. Procure um andar inferior e permaneçam longe das janelas", escreveu no Twitter o comitê de informações sobre emergências da cidade de Nova York.

Os tornados gerados pela tempestade já atingiram partes da Pensilvânia e de Nova Jersey, e destruíram pelo menos nove casas em Mullica Hill, Nova Jersey, e os aeroportos Newark Liberty, LaGuardia e JFK cancelaram alguns voos.

Legenda: Três vítimas foram encontradas inconscientes em uma residência no estado de Nova York, e vieram a óbito Foto: AFP

Furacão Ida

Ida, que atingiu o estado de Louisiana no domingo (29), provocou graves inundações, destruiu edifícios e cortou a energia elétrica de mais de um milhão de residências no estado do sul dos Estados Unidos. Ao menos sete pessoas morreram na passagem do fenômeno pela região, duas delas na Lousiana.

No Mississippi, onde as fortes chuvas provocaram o colapso parcial de uma estrada, duas pessoas morreram e 10 ficaram feridas, três delas em estado crítico, segundo a polícia.

Dois eletricistas que reparavam os danos provocados pela tempestade faleceram no Alabama, segundo o canal NBC News.

Outra pessoa morreu na quarta-feira em Maryland, onde Ida, rebaixada para tempestade tropical desde segunda-feira (30), também provocou grandes inundações.



No total, o fenômeno já provocou cerca de 15 mortos nos Estados Unidos até a publicação deste material.

