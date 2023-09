Supostos aliens apresentados no México são fraude, dizem cientistas

A apresentação de duas "múmias" descritas como corpos de seres não humanos no Congresso do México, na terça-feira (12), é classificada como uma fraude na comunidade científica.

Os dois "espécimes", que o ufólogo e jornalista mexicano Jaime Maussan disse terem sido encontrados no Peru, eram de estatura pequena e cor calcária; cada um tinha mãos com três dedos e o que pareciam ser cabeças encolhidas ou ressecadas.

Em 2017, Maussan fez alegações semelhantes no Peru, e um relatório do Ministério Público do País concluiu que os corpos eram, na verdade, "bonecos fabricados recentemente, que foram cobertos com uma mistura de papel e cola sintética para simular a presença de pele".

O relatório acrescenta que as figuras são quase certamente feitas pelo homem e que "não são restos mortais de alienígenas ancestrais que tentaram apresentar".

Os órgãos não foram divulgados publicamente na época, por isso não está claro se são os mesmos apresentados ao Congresso do México.

Os corpos aparentemente dessecados teriam sido encontrados no subsolo do arenoso deserto costeiro peruano de Nazca. A área é conhecida por figuras gigantescas e enigmáticas escavadas na terra e vistas apenas de uma perspectiva aérea. A maioria atribui as Linhas de Nazca a antigas comunidades indígenas, mas as formações capturaram a imaginação de muitos.

"Se o DNA está nos mostrando que eles são seres não humanos e que não há nada parecido com isso no mundo, nós deveríamos considerar isso como tal.", defende Maussan. Mas ele alertou que ainda não queria se referir aos corpos como "extraterrestres".

Universidade nega

Durante sua apresentação, o ufólogo e comunicador do México afirmou que os dois corpos encontrados no Peru tinham mais de mil anos segundo pesquisa realizada pelo Laboratório Nacional de Espectrometria de Massa com a Universidade Nacional Autônoma do México.

No entanto, o laboratório afirmou posteriormente em comunicado que o trabalho de datação por carbono-14 naquele laboratório "visa apenas determinar a idade da amostra que cada utilizador traz e em nenhum caso tiramos conclusões sobre a origem das referidas amostras".

Na quarta-feira (13), Julieta Fierro, uma pesquisadora do Instituto de Astronomia da Universidade Nacional Autônoma do México, estava entre aqueles que expressaram ceticismo, dizendo que muitos detalhes sobre as figuras "não fazem sentido".

Assim como o laboratório da universidade, ela acrescentou que as alegações dos investigadores de que a instituição endossou a sua suposta descoberta eram falsas, e observou que os cientistas precisariam de tecnologia mais avançada do que os raios-x que alegavam usar para determinar se os corpos alegadamente calcificados eram "não humanos".

"Maussan fez muitas coisas. Ele diz que conversou com a Virgem de Guadalupe", disse ela. "Ele me disse que os extraterrestres não falam comigo como falam com ele, porque eu não acredito neles."

A cientista acrescentou que pareceu estranho que eles extraíram o que certamente seria um "tesouro de uma nação" do Peru sem convidar o embaixador peruano.

No mesmo sentido, Antígona Segura, uma das principais astrobiólogas do México, questionou as afirmações de Maussan. "Estas conclusões simplesmente não são apoiadas por evidências", disse. Segura colabora com o Nexus for Exoplanet System Science, uma iniciativa da Nasa para procurar vida em mundos distantes. "A coisa toda é muito vergonhosa."