Saiba quem é Leslie Van Houten, a 1° mulher da seita liderada por Charles Manson a deixar a prisão

Leslie Van Houten, hoje com 73 anos, pode ser a primeira mulher que fazia parte da seita liderada pelo criminoso Charles Manson a deixar a prisão. Leslie foi julgada pela primeira vez em 1971 por um assassinato cometido em agosto de 1969. Na Justiça, ela contou que esfaqueou cerca de 15 vezes a barriga da mulher de um empresário, limpou suas digitais de objetos que poderiam incriminá-la e queimou as próprias roupas depois do crime.

Leslie foi condenada à prisão perpétua, e agora, após 53 anos presa, pode deixar a prisão para cumprir pena em liberdade condicional, já que a Suprema Corte da Justiça da Califórnia decidiu que ela atende as condições.

Conforme a juíza Helen I. Bendix, “Leslie Van Houten tem apresentado esforços de reabilitação extraordinários, perspicácia, arrependimento, planos realistas de liberdade condicional, apoio da família e amigos, além de relatórios institucionais favoráveis.

O governador da Califórnia, Gavin Newson, poderia tentar reverter a decisão, mas decidiu que não fará isso, apesar de não concordar com a decisão: "Mais de 50 anos após o culto de Manson cometer esses assassinatos brutais, as famílias das vítimas ainda sentem o impacto", diz o comunicado do político.

Arrependida

Leslie já afirmou ter se arrependido por participar do crime. Na época, ela relatou estar com problemas mentais que eram agravados pelo uso de LSD e que acreditava que Charles Manson era Jesus Cristo.

Seita da 'família Manson'

A “família Manson” foi um grupo liderado por Charles Manson, nos anos 60, nos Estados Unidos. Os integrantes da seita acreditavam em uma suposta guerra racial e uma visão apocalíptica do mundo, e se envolveram em uma série de crimes e assassinatos.