Saiba mais sobre Son Doong, a maior caverna do mundo, homenageada hoje pelo Google

A maior caverna do mundo é homenageada no doodle do Google nesta quinta-feira (14). Son Doong, localizada no Parque Nacional Phong Nha-Kẻ Bàng, no Vietnã, possui 200 metros de altura, 150m de largura e 9 km de comprimento.

O local foi oficialmente descoberto no dia 14 de abril de 2009, mas geólogos estimam que a caverna foi criada entre dois e cinco milhões de anos atrás.

Legenda: Local fica no centro do Vietnã Foto: Shutterstock

O título de maior do mundo foi dada pela British Cave Research Association (BCRA), após pesquisas aprofundadas. A formação geológica é considerada patrimônio mundial pela Unesco.

Cabem prédios na caverna

Conforme o Google Discovery, a Son Doong é grande o suficiente para caber um quarteirão inteiro de prédios de 40 andares. No local, cientista descobriam uma riqueza de formações geológicas fora do comum.

A caverna abriga estalagmites de até 80 metros de altura. Em 2019, um trio de mergulhadores descobriu um túnel submerso que conecta Son Doong com outra caverna.

