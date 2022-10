Rússia suspende acordo de exportação de cereais ucranianos após ataque na Crimeia

A Rússia suspendeu neste sábado (29) sua participação no acordo que permite a exportação de cereais dos portos ucranianos, essenciais para a segurança alimentar mundial, depois de denunciar um ataque a seus navios na Crimeia e atribuí-lo à Ucrânia e ao Reino Unido.

A Rússia interrompeu sua participação no pacto devido à "ação terrorista do governo de Kiev com participação de especialistas britânicos contra a frota do mar Negro e contra navios civis que fornecem segurança aos corredores de grãos", informou o Ministério da Defesa russo no Telegram.

As autoridades da península da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014, anunciaram na madrugada deste sábado que navios da frota russa do mar Negro repeliram um ataque com drones na baía de Sebastopol e que todos os artefatos foram derrubados.

Segundo as autoridades russas, o ataque tinha como alvo os navios encarregados de garantir a segurança do "corredor de grãos", instaurado após o acordo entre Kiev e Moscou em julho.

O pacto, selado com a mediação das Nações Unidas e da Turquia, permitiu exportar milhões de toneladas de grãos bloqueados nos portos ucranianos desde o início da ofensiva russa na Ucrânia, em 24 de fevereiro.

O bloqueio elevou os preços dos alimentos em todo o mundo e aumentou o medo da fome.

O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, denunciou que Moscou estava usando "um falso pretexto" e instou a comunidade internacional a "exigir que a Rússia acabe com seus jogos da fome e se comprometa a respeitar suas obrigações".

A ONU considerou "vital que todas as partes se abstenham de qualquer ação que possa colocar em risco" um acordo que tem um "impacto positivo" na distribuição de alimentos no planeta.

A Turquia indicou, por sua vez, que até agora não foi "notificada oficialmente" da suspensão.

Ataque com drones

Segundo as autoridades russas, o ataque na Crimeia, uma base logística de retaguarda da ofensiva na Ucrânia, envolveu "nove veículos aéreos não tripulados e sete drones marítimos autônomos".

"A preparação deste ato terrorista e o treinamento dos militares do 73º centro de operações marítimas especiais da Ucrânia foram realizados por especialistas britânicos baseados em Ochakov, na região de Mykolaiv, na Ucrânia", disse o ministério no Telegram.

O Ministério da Defesa do Reino Unido rejeitou essas acusações, alegando que Moscou está apenas tentando "desviar a atenção de sua gestão desastrosa da invasão ilegal da Ucrânia ao espalhar alegações falsas de proporções épicas".

O exército russo também acusou o Reino Unido de estar envolvido nas explosões que provocaram vazamentos em setembro nos gasodutos Nord Stream 1 e 2 no mar Báltico, construídos para transportar gás russo à Europa.

A porta-voz da diplomacia russa, Maria Zakharova, afirmou que Moscou levaria esse assunto, assim como o dos ataques com drones, ao Conselho de Segurança da ONU.

Múltiplos ataques

Os ataques à Crimeia se multiplicaram nas últimas semanas, enquanto as forças ucranianas realizam uma contraofensiva para ganhar terreno no sul do país em direção à cidade de Kherson, convertida em fortaleza pelos russos.

Na quinta-feira, Razvojayev informou que a usina termelétrica de Balaklava foi atingida por um ataque de drone que não deixou grandes danos à infraestrutura ou vítimas.

Em agosto, esta autoridade denunciou um ataque de drones à sede da frota russa em Sebastopol, um incidente que não deixou feridos e foi o segundo em um mês.

Em 31 de julho, um drone pousou no pátio do Estado-Maior da Frota, ferindo cinco funcionários e causando o cancelamento de todas as comemorações planejadas por ocasião do Dia da Frota Russa.

No início de outubro, a ponte da Crimeia, uma infraestrutura fundamental que liga a península à Rússia, inaugurada com grande pompa por Vladimir Putin em 2018, foi danificada por uma explosão de caminhão-bomba.

Em outros lugares do campo de batalha, o exército ucraniano relatou combates nas regiões de Luhansk e Donetsk, no leste do país, especialmente perto de Bakhmut, a única área onde as tropas russas fizeram progresso nas últimas semanas, além de bombardeios em várias outras regiões.

Os separatistas pró-Rússia que lutam ao lado das tropas de Moscou anunciaram uma nova troca de prisioneiros com Kiev, com cinquenta de cada lado.

Na frente sul, jornalistas da AFP notaram batalhas de artilharia na cidade de Kobzartsi, a última cidade do lado ucraniano antes da linha de contato com os russos.

Os dois adversários estão se preparando nesta área para a batalha pela cidade de Kherson, a capital regional, onde as autoridades de ocupação retiraram dezenas de milhares de civis, o que a Ucrânia descreveu como "deportações".

