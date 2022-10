Rishi Sunak é definido como o novo primeiro-ministro britânico

Rishi Sunak foi designado pelo Partido Conservador como novo primeiro-ministro britânico nesta segunda-feira (24). Após seu rival Boris Johnson desistir da disputa, Sunak não teve concorrência, tendo sido o único candidato a conseguir o apoio necessário nas eleições internas.

Com 42 anos, o neto de imigrantes indianos foi designado para substituir Liz Truss como seu líder e próximo primeiro-ministro, já que sua adversária Penny Mordaunt não obteve apoio suficiente para apresentar uma candidatura.

"Rishi Sunak foi eleito líder do Partido Conservador", anunciou o responsável do grupo parlamentar Graham Brady. Pouco antes, Mordaunt reconheceu sua derrota no Twitter e forneceu seu "pleno apoio" ao ex-ministro das Finanças, que se tornou o primeiro chefe de Governo de uma minoria étnica no Reino Unido.

Crise econômica

Defensor da ortodoxia orçamentária, Sunak é considerado por muitos parlamentares de direita como a pessoa adequada para tranquilizar os mercados e retirar o Reino Unido da crise econômica e social, agravada pelos planos ultraliberais de Truss em um momento de elevada inflação.

