Quem foi Mikhail Gorbatchov, último líder da URSS que morreu hoje (30)

Mikhail Gorbachev, ex-líder da União Soviética (URSS), morreu aos 91 anos, nesta terça-feira (30), após uma "doença grave e prolongada”.

Gorbachev era o último dirigente ainda vivo da época da Guerra Fria, um período que parece ecoar atualmente desde a ofensiva do presidente russo, Vladimir Putin, na Ucrânia, lançada em 24 de fevereiro.

UNIÃO SOVIÉTICA

O ex-líder da União Soviética era formado em direito e economia agrícola pela Universidade de Moscou. Durante o período na academia, ingressou no Partido Comunista. Ele entrou no comitê central do partido em 1971.

Com a ascensão política, foi promovido ao Politburo, maior autoridade da União Soviética, em 1979. Quando esteve no poder, realizou reformas democráticas importantes, conhecidas como Perestroika (reestruturação) e Glasnost (transparência). Durante seu governo, promoveu uma relação mais próxima com o Ocidente.

Em 1990, recebeu o Prêmio Nobel da Paz por "praticamente ter posto fim à Guerra Fria". Também foi ele quem ordenou o fim da campanha militar soviética no Afeganistão e deixou cair o Muro de Berlim.

Em 8 de dezembro, em Minsk, os presidentes de Bielo-Rússia, Rússia e Ucrânia declaravam o fim da União Soviética e, no dia 25, Gorbachev deixava o cargo.

Legenda: Mikhail Sergeyevich Gorbachev nasceu em 2 de março de 1931 em Stravropol, na Rússia Foto: David Gannon/AFP

Pós-União Soviética

De acordo com a AFP, os anos posteriores à dissolução da URSS permanecem um trauma para muitos russos, que se viram mergulhados na pobreza e confrontados ao caos político e a uma guerra brutal com a Chechênia.

Gorbachev teve uma breve e frustrada tentativa de voltar à política na década de 1990, quando concorreu à eleição presidencial, mas se saiu muito mal.

Propaganda da Pizza Hut

Em 1997, Gorbachev participou de um comercial polêmico da Pizza Hut. Na propaganda, o ex-líder da União Soviética aparece dentro de um dos restaurantes da rede ao lado de sua neta, Anastasia, que na época tinha apenas 10 anos.

No comercial, dois homens russos discutem sobre o mandato de Gorbachev e o fim do período socialista do país. A cena que mais trouxe repercussão foi quando uma idosa entrou na conversa e o opinou: “Por causa dele [Gorbachev] temos Pizza Hut”.

Assista à propaganda de Gorbachev para Pizza Hut:

Na época, após a repercussão da propaganda, representantes do antigo líder soviético afirmaram que ele havia concordado em fazer parte do comercial americano para conseguir arrecadar mais fundos para a Fundação Gorbachev de Estudos Socioeconômicos e Políticos.

VIDA PESSOAL

Mikhail Sergeyevich Gorbachev nasceu em 2 de março de 1931 em Stravropol, na Rússia, de uma família de imigrantes russo-ucranianos.

Casou-se com Raisa Titarenko em 1953. Os dois tiveram a filha Irina Mikhailovna Virganskaya em 1957.