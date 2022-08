Quem é Alexánder Dugin, guru de Putin que perdeu a filha após explosão de carro em Moscou

Analista e estrategista polêmico, conhecido por visões ultranacionalistas. Assim pode ser definido Alexánder Dugin, guru do presidente russo Vladimir Putin. Filha do pensador, a jornalista e cientista política Darya Dugina morreu na noite deste sábado (20) após a explosão de um Toyota Land Cruiser, no qual ela estava ao volante, em uma rodovia a 32 quilômetros a oeste de Moscou.

Conforme o Comitê de Investigação da Rússia, "um dispositivo explosivo foi colocado na parte de baixo do carro do lado do motorista. Darya Dugina, que estava ao volante, morreu no local". As informações são do G1.

Legenda: Alexánder Dugin e a filha, a jornalista e cientista política Darya Dugina Foto: Arquivo pessoal

A agência de notícias estatal russa Tass falou com Andrei Krasnov, amigo de Dugina, dizendo que o veículo pertencia ao pai dela e que, provavelmente, Dugin era o alvo do atentado. Pai e filha estavam participando de um festival nos arredores de Moscou, e Dugin decidiu trocar de carro no último minuto.

Mas, afinal, quem é Alexánder Dugin, considerado o "cérebro de Putin"? Trata-se do pensador mais influente da Rússia, e acredita-se que esteja por trás da anexação da Crimeia pelo presidente russo em 2014. Ele também defende que é papel da nação desafiar a dominação dos Estados Unidos no mundo.

Outras ações do governo russo, como a influência nas eleições dos EUA, o Brexit e os conflitos no leste da Ucrânia e da Geórgia, também são exemplos da influência das ideias de Dugin sobre Putin e seus aliados.

O presidente e o pensador se aproximaram no ano 2000. À época, Dugin já difundia o eurasianismo, filosofia que acredita que a Rússia é uma civilização separada e única. Um império que batalha por seu lugar de direito junto às potências mundiais.

O que diz a Ucrânia

Maria Zakharova, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, disse em um post do Telegram que, se fosse encontrada alguma ligação da Ucrânia com a morte de Darya Dugina, seria "terrorismo de Estado".

Legenda: Conforme uma agência de notícias estatal russa, o veículo pertencia ao pai dela e que, provavelmente, Dugin era o alvo do atentado Foto: Reprodução/G1

Em um comunicado emitido pela Rússia, o comitê diz que "a investigação acredita que o crime foi planejado com antecedência e foi contratado por terceiros".

Do outro lado da moeda, um assessor do presidente Volodymyr Zelensky refutou as acusações de que a Ucrânia estaria envolvida na morte. "Enfatizo que a Ucrânia, claro, não tem nada a ver com isso, porque não somos um Estado criminoso, como é o caso da Federação Russa, e muito menos um Estado terrorista".

