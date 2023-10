Presidente de sinagoga em Detroit é encontrada morta com facadas

Samantha Woll, 40, presidente do conselho da sinagoga Isaac Agree Downtown, em Detroit, nos Estados Unidos, foi encontrada morta do lado de fora de sua própria casa, nesse sábado (21), com sinais de esfaqueamento. Não se sabe ainda o que motivou o homicídio.

Em postagem no Facebook, outros representantes da sinagoga disseram estar chocados com a notícia. "Ficamos chocados e tristes ao sabermos da morte inesperada de Samantha Woll, nossa presidente do conselho. No momento, não temos mais informações, mas compartilharemos quando estiverem disponíveis", escreveu a instituição.

Com informações da polícia local, o jornal Detroit Free Press relatou que o corpo de Woll foi encontrado na manhã de sábado, no bairro Lafayette Park, onde ela morava. A vítima estava com várias facadas pelo corpo e havia um rastro de sangue que levava à casa dela, o que leva a crer que ela teria sido morta dentro de casa.

Mike Duggan, prefeito de Detroit, descreveu Woll como uma das maiores lideranças jovens da cidade. "Há poucas semanas, compartilhei um dia de alegria com Sam na inauguração da recém-renovada Sinagoga do Centro", disse ele ao Detroit Free Press.

Quem era Samantha Woll?

Woll já trabalhou para a congressista democrata Elissa Slotkin e na campanha de reeleição da procuradora-geral de Michigan, Dana Nessel.