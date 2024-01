Prédios 'tremem' em Nova York após explosões em bueiros; veja vídeo

Uma série de explosões em bueiros de Nova York provocaram queda de energia na manhã desta terça-feira (2), segundo informações do jornal O Globo. Conforme o relato de testemunhas, a força dos estouros fez com que prédios da cidade tremessem.

Equipes de emergência responderam a chamados de múltiplas explosões na região de Roosevelt Island, Manhattan e Queens. As vibrações foram sentidas pelos bombeiros, que solicitaram à empresa Consolidated Edison, responsável pela rede de energia da cidade, que fosse solucionada a falta de luz.

