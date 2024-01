Lee Jae-myung, líder da oposição na Coreia do Sul, é esfaqueado no pescoço

O líder opositor da Coreia do Sul, Lee Jae-myung, foi esfaqueado no pescoço nesta terça-feira (2), quando conversava com jornalistas na cidade portuária de Busan, informou a agência de notícias Yonhap.

Imagens divulgadas pela televisão sul-coreana mostraram Lee no chão enquanto alguém segurava um lenço no pescoço. As imagens mostraram quando um homem se lançou contra Lee e o acertou com um objeto. O líder político cai e várias pessoas correm para ajudá-lo.

Legenda: O democrata foi socorrido pelos apoiadores Foto: YONHAP / AFP

Lee estava consciente quando foi levado para o hospital, e o agressor foi detido no local, segundo a Yonhap. O líder do Partido Democrata perdeu as eleições presidenciais no ano passado para o conservador Yoon Suk Yeol.

Ele se destacou no partido em parte por sua história de superação, ao começar a trabalhar ainda criança em uma fábrica. No entanto, vários escândalos dificultaram sua candidatura presidencial.