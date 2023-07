Portador de doença rara, fisiculturista Joesthetics morre aos 30 anos vítima de aneurisma

Conhecido nas redes sociais como Joesthetics, o fisiculturista e youtuber alemão Jo Linder morreu no último sábado (1º), aos 30 anos. A namorada do atleta, Nicha, disse que ele foi vítima de aneurisma.

Joesthetics tinha mais de 8 milhões de seguidores nas redes sociais e mostrava a rotina de treinos e hábitos para aumentar os músculos. Nos últimos dias, ele reclamou de dores no pescoço para a parceira, que lamentou ter percebido a gravidade do problema "tarde demais".

O fisiculturista fez um vídeo recente em que revelou ser portador da doença muscular de rippling, complicação rara que deixa músculos altamente sensíveis e irritáveis diante de alguns movimentos e pressões. As informações são do uol.

Em um último post, feito na sexta-feira (30), Joesthetics disse que estava retomando o tratamento para repor testosterona — ele ficou quase um ano afastado dos treinos.

Nas redes sociais, Nicha publicou:

"Jo é o melhor lugar para todos. Ontem, ele morreu por aneurisma. Eu estava lá com ele no quarto. Ele colocou um colar no meu pescoço que fez para mim. [...] Há três dias, ele disse que estava com dor no pescoço. Nós realmente não percebemos... até que fosse tarde demais. Neste momento, não consigo escrever muita coisa, mas acredite em mim: este homem é mais do que você imaginou. [...] Ele pensava muito sobre o que postar e se importava muito com cada comentário. Ele se esforçou muito para motivar seus fãs, mesmo às vezes sem motivação. Ele não poderia descansar ou desistir porque sabia que 8 milhões de pessoas precisavam dele".

