O que está acontecendo na França? Entenda protestos após morte de jovem argelino pela polícia

Desde a última terça-feira (27), a França é abalada por uma onda de protestos com proporções cada vez maiores. Tudo começou depois que um jovem argelino de 17 anos foi baleado e morto pela polícia, perto de Paris.

O caso provocou a proibição de manifestações em algumas cidades, alertas contra viagens e reacendeu um debate sobre o excesso de policiamento em comunidades marginalizadas.

Durante os protestos, veículos foram incendiados e prédios depredados. Houve confronto entre policiais e manifestantes. Até o momento, já são mais de 1.300 pessoas presas e mais de 200 policiais feridos. Apenas na madrugada deste domingo (2), mais de 320 envolvidos foram detidos. As informações são da CNN Brasil.

A agitação gerou uma resposta à crise do presidente francês Emmanuel Macron, que realizou uma reunião de emergência com ministros enquanto tenta superar as divisões e unir o país em seu segundo mandato.

Abaixo, o passo a passo das manifestações na França nos últimos dias.

Causa dos protestos

Um policial matou a tiros o adolescente Nahel, de ascendência argelina, durante uma blitz no subúrbio parisiense de Nanterre, no início da semana passada. Imagens do incidente mostraram dois policiais parados do lado do motorista do carro, sendo que um disparou sua arma contra o jovem, apesar de não parecer enfrentar nenhuma ameaça imediata.

O policial disse que disparou porque estava com medo de que o menino atropelasse alguém com o carro, informou o promotor de Nanterre, Pascal Prache. Ele também pontuou que se acredita que o policial agiu ilegalmente ao usar a arma. Atualmente, ele está enfrentando uma investigação formal por homicídio e foi colocado em prisão preventiva.

Desdobramentos

A partir do fato, manifestantes começaram a carrega cartazes com a frase “A polícia mata”. Além disso, centenas de prédios do governo foram danificados, enquanto a morte de Nahel aumenta a raiva pelo preconceito racial no país.

Por sua vez, noites sucessivas de violência em toda a França e nos territórios ultramarinos levaram autoridades francesas a lançar uma repressão. Mais de 40 mil policiais foram mobilizados para patrulhar cidades em todo o país, 1.311 pessoas foram presas e mais de 200 policiais ficaram feridos.

Legenda: O total de 234 incidentes de danos ou incêndios em edifícios já foi contabilizado pelo país desde a morte do jovem argelino Foto: Divulgação

Somente em Paris, cinco mil agentes de segurança foram mobilizados. Os oficiais receberam poderes para reprimir tumultos, fazer prisões e “restaurar a ordem republicana”, disse o ministro do Interior francês, Gerard Darmanin.

Ele também afirmou que 2.560 incêndios foram relatados em vias públicas, com 1.350 carros queimados, e que houve 234 incidentes de danos ou incêndios em edifícios.

Questões sobre preconceito

Ativistas acreditam que a raça de Nahel foi um fator para a morte do jovem, revelando tensões profundas sobre a discriminação policial contra comunidades minoritárias na França.

Legenda: Macron pediu 100 dias pacificar o país e restabelecer a presidência Foto: Divulgação

O secularismo – conhecido como “laïcité”, em francês – é um fundamento da cultura francesa, uma vez que busca defender a igualdade para todos, apagando “marcadores de diferença”, incluindo raça.

Mas muitos negros na França dizem ter mais probabilidade de serem vítimas da brutalidade policial do que os brancos.

Impacto para Macron

Macron pediu 100 dias pacificar o país e restabelecer a presidência após semanas de protestos contra as impopulares reformas previdenciárias no início deste ano. Mas as esperanças de uma redefinição agora provavelmente serão prejudicadas pelos protestos generalizados.

Além disso, não passou despercebido que o presidente francês foi a um show de Elton John na quarta-feira (28), enquanto carros queimavam e prédios eram destruídos em todo o país.

É seguro viajar para a França?

Com o início da alta temporada de viagens, vários países emitiram avisos severos para aqueles que visitam a França, onde as redes de transporte doméstico foram interrompidas.

O Ministério do Interior anunciou que o transporte público, incluindo ônibus e bondes, fecharia em todo o país às 21h (hora local), antes de uma quarta noite de protestos.

Legenda: Vários países emitiram avisos severos para aqueles que visitam a França, onde as redes de transporte doméstico foram interrompidas Foto: Divulgação

Toques de recolher limitados foram impostos em Clamart e Neuilly-sur-Marne, enquanto alguns serviços de ônibus foram interrompidos em Paris, mas o sistema de metrô estava operando normalmente. A estação ferroviária Nanterre-Préfecture foi fechada.

Enquanto isso, a Grã-Bretanha emitiu um alerta de viagem instando os turistas a “monitorar a mídia” e “evitar áreas onde estão ocorrendo tumultos”.

As autoridades alemãs também aconselharam seus cidadãos a “se informarem sobre a situação atual onde você está hospedado e evitar locais de tumultos violentos em grande escala”.

