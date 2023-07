Aviões das Forças Armadas da Colômbia se chocam no ar; vídeo mostra colisão

Dois aviões das Forças Armadas da Colômbia se chocaram no ar, neste sábado (1º), quando sobreavam o município de Villavicêncio, no departamento de Meta, conforme informou uma rádio local. O tripulante de uma das aeronaves morreu.

De acordo com nota da Forças Militares do País, publicada nas redes sociais, a vítima era o tenente-coronel Mario Andrés Espinosa González. O caso será investigado.

Uma moradora da região registrou o momento exato do acidente. O vídeo, compartilhado no perfil da agência de comunicação Colômbia Informa, mostra o momento em que os aviões se chocam, em seguida um deles aparece em chamas e se desequilibrando no ar.

#Atencion🚨| En video quedó grabado el momento exacto en que colisionan dos aviones "Super Tucano" de la Fuerza Aérea Colombiana en Apiay, Villavicencio, Meta. pic.twitter.com/gkUuKMPB14 — Colombia Informa (@Col_Informa) July 1, 2023

Conforme a agência, a colisão ocorreu na base aérea de Apiay, por volta das 17h30 deste sábado, entre duas aeronaves T-27 Tucano, da Força Aérea da Colômbia. A investigação ainda está em andamento.