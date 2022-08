Pilotos da Air France entram em luta corporal durante voo e tripulação precisa intervir

Dois pilotos da Air France foram suspensos após brigarem na cabine de um voo que ia de Genebra à Paris. O caso aconteceu em junho, mas só foi revelado neste domingo (28) por um funcionário da companhia aérea. As informações são do g1.

Segundo o jornal La Tribune, da Suíça, o piloto e o copiloto tiveram uma disputa logo após a decolagem, e se agarraram pelos colarinhos após um aparentemente bater no outro. A tripulação precisou intervir e um membro passou o voo na cabine com os pilotos.

Detalhes do ocorrido vieram a público após a agência francesa de investigação aérea BEA emitir um relatório, na última quarta-feira (24), dizendo que alguns pilotos da Air France não têm rigor em respeitar os procedimentos durante incidentes de segurança.

Normas de segurança descumpridas

O relatório se concentrou em um vazamento de combustível em um voo da República do Congo para Paris em dezembro de 2020. Na ocasião, os pilotos redirecionaram o avião, mas não cortaram a energia do motor ou da aterrisagem o mais rápido possível, como exige o procedimento de vazamento. O avião pousou em segurança no Chade, mas o relatório da BEA avisou que o motor poderia ter pegado fogo.

Também foram mencionados outros três casos semelhantes, entre 2017 e 2022, e o relatório diz que alguns pilotos estão agindo com base em sua própria análise da situação em vez de protocolos de segurança.

O que diz a Air France

A Air France diz realizar uma auditoria de segurança e comprometeu-se a seguir as recomendações da BEA, que incluem permitir que os pilotos estudem seus voos depois e tornar os manuais de treinamento mais rigorosos em relação à adesão ao procedimento.

A companhia aérea destaca que opera milhares de voos diariamente e o relatório menciona apenas quatro incidentes de segurança desse tipo. Os sindicatos de pilotos da Air France têm insistido que a segurança é primordial para todos os pilotos e defenderam ações piloto durante situações de emergência.

