Pfizer solicita autorização para utilizar vacinas em crianças de 5 a 11 anos

A Pfizer e a BioNTech solicitaram à agência de medicamentos dos Estados Unidos (Food and Drug Administration), a autorização para uso emergencial da vacina contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos do país.

A motivação, disse a Pfizer em comunicado, seria o aumento de novos casos em crianças nos EUA. "Estamos empenhados em trabalhar com o FDA com o objetivo final de ajudar a proteger as crianças contra esta grave ameaça à saúde pública", disse a farmacêutica.

O pedido acontece após o envio dos resultados do estudo sobre a segurança e eficácia do imunizante, realizado com 2.268 crianças dessa faixa etária. Entretanto, como são preliminares, os dados ainda devem passar pela revisão de outros cientistas.

Segundo a Pfizer, uma injeção com um terço da dose comum seria suficiente para garantir níveis semelhantes de anticorpos desenvolvidos por adultos com a dose completa.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o mundo