Pedido de casamento na Disney é interrompido por funcionário do Parque; veja vídeo

Um pedido de casamento no parque da Disney, em Marne-la-Vallée, na região de Paris, foi registrado em vídeo e viralizou nas redes sociais. Isso porque o gesto, que tinha tudo para ser romântico, foi interrompido por um funcionário do parque. As informações são do Uol.

Nas imagens, um homem se ajoelha em frente à namorada em uma plataforma na praça principal do parque, em frente ao castelo da Bela Adormecida.

Sob aplausos e gritos, ele tenta dar a aliança para sua futura noiva, quando um funcionário aparece correndo no meio deles, toma o anel e orienta para que desçam da plataforma.

O funcionário é vaiado pela plateia e quando o noivo tentou se justificar foi interrompido."Sim, isso é ótimo, mas aqui (embaixo) vai ser ainda melhor", disse ele, recebendo nova vaia do público presente.

Parque pediu desculpas

Um porta-voz da Disney disse ao site Newsweek lamentar o ocorrido. "Lamentamos como isso foi tratado. Pedimos desculpas ao casal envolvido e nos oferecemos para consertar as coisas".

