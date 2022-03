Pasha Lee, ator e apresentador de TV ucraniano, é morto pelos russos

O apresentador de TV e ator ucraniano Pasha Lee morreu, nesse domingo (6), após ser atingindo por um bombardeio em Irpen, próximo à capital da Ucrânia, Kiev. O artista deixou o trabalho para se juntar as tropas militares e defender o próprio país. As informações são do portal Metrópoles.

Nascido na Crimeia, região anexada pela Rússia em 2014, o homem de 33 anos ingressou nas Forças de Defesa Territorial das Forças Armadas da Ucrânia no primeiro dia de guerra, antes mesmo da nação decretar Lei Marcial. Desde então, vinha compartilhando nas redes sociais o dia a dia militar.

Na última postagem, ele escreveu uma mensagem de otimismo.

“Nas últimas 48 horas há uma oportunidade de sentar e tirar uma foto de como estamos sendo bombardeados, e estamos sorrindo porque vamos conseguir. Ucrânia, estamos trabalhando.”

Vida artística

O ator ficou conhecido após estrelar a comédia 'Meeting Of Classmates', lançada em 2019. Ele também participou do filme de ação esportiva 'The Fight Rules' (2017), da comédia de ação 'Selfie Party' (d2016) e da comédia/drama 'Zvychayna Sprava' (2012).

Na televisão, ele foi apresentador do canal DOM, além de fazer trabalhos de dublagem em filmes como 'O Rei Leão' e 'O Hobbit', segundo informações do presidente do Sindicato Nacional de Jornalistas da Ucrânia, Sergiy Tomilenko. Mais recentemente, o artista apareceu no drama 'Provincial' (2021).

A chefe da plataforma UATV/DOM, Julia Ostrovsk, definiu Lee como o "mais alegre e ensolarado” dos apresentadores de TV que trabalhavam no programa.

