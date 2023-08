Papa Francisco visita Santuário de Fátima durante Jornada Mundial da Juventude

O papa Francisco realizou uma visita ao santuário de Fátima, onde foi calorosamente recebido por uma multidão de aproximadamente 200 mil fiéis, neste sábado (5). Localizado na região central de Portugal, o santuário foi o último ponto de parada do pontífice antes de sua jornada a Lisboa, para uma vigília antes da celebração da missa final da Jornada Mundial da Juventude (JMJ).

O líder da Igreja Católica, de 86 anos, chegou ao local a bordo de um helicóptero da Força Aérea portuguesa e percorreu a área ao redor da capela no papamóvel. Este lugar é notório na tradição católica, sendo associado à aparição da Virgem Maria a três crianças em 1917.

Durante o percurso, o papa, com um sorriso no rosto, frequentemente interrompia sua comitiva para abençoar os bebês e crianças trazidos pelos devotos. Ele também acenava para as inúmeras pessoas que o aguardavam atrás das barreiras de segurança. Posteriormente, ocorreu a oração do Rosário junto a jovens doentes, pessoas com deficiências e detentos.

Discurso

"A Igreja não tem portas para que todos possam entrar", declarou o pontífice argentino em um breve discurso proferido em espanhol, mantendo a linha linguística utilizada desde sua chegada a Portugal na quarta-feira anterior.

Ele reforçou enfaticamente a mensagem: "Esta é a casa materna, e uma mãe sempre tem o coração aberto para todos os seus filhos. Todos, todos, todos, sem exceção." As palavras foram acompanhadas por aplausos e ecoaram uma mensagem que já havia sido transmitida em outros momentos durante a JMJ.

Com boa parte de seu discurso improvisado, o papa Francisco, cuja saúde vem se tornando cada vez mais frágil, adaptou o roteiro de um de seus discursos na sexta-feira anterior devido a dificuldades de leitura.

Apesar da presença notável de quase 200 mil fiéis, as autoridades locais indicaram que o local não estava completamente cheio devido à influência da fumaça e cinzas resultantes de um incêndio florestal a 100 quilômetros de distância, afetando a região de Fátima.

A cidade, situada a 130 quilômetros ao norte de Lisboa, é palco das seis aparições relatadas da Virgem Maria a três jovens pastores. Em uma dessas aparições, teria sido feita uma visão considerada profética do atentado contra o papa João Paulo II, ocorrido mais de 60 anos depois.

Após passar quase duas horas em Fátima, um dos santuários marianos mais visitados globalmente, o papa regressou a Lisboa a bordo de um helicóptero.

Viagem de Papa Francisco por Portugal

Esta não foi a primeira vez que Francisco visitou o renomado santuário. Em 13 de maio de 2017, ele esteve presente na cerimônia de canonização de dois dos três pastores, um evento que atraiu cerca de 500 mil peregrinos.

Desde a quarta-feira anterior, o papa Francisco esteve em Portugal, participando intensamente da JMJ de Lisboa. A programação envolveu diversos eventos festivos, culturais e espirituais, com a participação entusiástica de jovens católicos provenientes de várias partes do mundo.

Desde o início de sua viagem, a mais longa já realizada por um pontífice neste país, o papa argentino abordou temas como ecologia, o conflito na Ucrânia e o sofrimento das vítimas de abuso sexual perpetrado por membros da Igreja contra menores.

Uma imensa onda de peregrinos tomou as ruas de Lisboa ao longo da semana. Na sexta-feira, um parque no centro da capital portuguesa abrigou cerca de 800 mil pessoas, conforme informações das autoridades. Esperava-se que esse número chegasse a um milhão durante a vigília programada para o sábado à noite, que ocorreria em uma extensa área especialmente preparada no local de um antigo aterro sanitário.