Papa emérito Bento XVI tem quadro de saúde estável, diz Vaticano

O Vaticano informou que o papa emérito Bento XVI, de 95 anos, está em condição estável, em comunicado divulgado nesta sexta-feira (30). O religioso havia sofrido um declínio do quadro de saúde recentemente.



O novo boletim médico afirma que foi a segunda noite em que o papa conseguiu descansar bem. "Ele também participou da celebração da Santa Missa em seu quarto ontem (quinta-feira, 29) à tarde", disse o porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, em comunicado. "No momento, sua condição é estacionária".



Na quarta-feira (28), o Papa Francisco revelou que seu antecessor estava "muito doente" e foi vê-lo em sua casa nos Jardins do Vaticano. Francisco pediu orações por Bento, resultando em uma série de mensagens de solidariedade de católicos comuns e cardeais.

Bento escolheu viver sua aposentadoria em reclusão em um mosteiro convertido no Vaticano, onde está sendo atendido por uma equipe de médicos e sua família papal de longa data: seu secretário, monsenhor Georg Gaenswein, e algumas mulheres consagradas que cuidam das atividades domésticas.Ainda nesta sexta, o cardeal vigário de Roma, o cardeal Angelo De Donatis, celebraria uma missa especial em homenagem a Bento na Basílica de São João de Latrão, tecnicamente a antiga catedral de Bento em sua qualidade de bispo de Roma.Segundo o livreto litúrgico divulgado pelo gabinete de De Donatis, a missa abre e encerra com orações especiais pelo pontífice aposentado.