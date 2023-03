ONU detecta urânio enriquecido a nível próximo ao necessário para bomba nuclear no Irã

A agência nuclear da ONU confirmou a detecção no Irã de partículas de urânio enriquecido a 83,7%, pouco abaixo dos 90% necessários para a fabricação de uma bomba atômica, diz um relatório ao qual a AFP teve acesso nesta terça-feira (28).

As partículas foram detectadas em amostras coletadas em janeiro na usina de Fordo, especificou a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), confirmando relatos de fontes diplomáticas.

A AIEA pediu "esclarecimentos", enquanto "as conversas continuem" para determinar a origem dessas partículas, acrescenta o relatório, que será apresentado na próxima semana na reunião do Conselho de Governadores da agência nuclear da ONU.

O Irã, que nega qualquer intenção de adquirir uma arma nuclear, indicou em carta à AIEA que a eventual presença desse tipo de partícula pode ser devida a "flutuações involuntárias" durante o processo de enriquecimento.

O Irã desmentiu na semana passada ter enriquecido urânio a mais de 60% e garantiu que afirmar o contrário representa "uma distorção dos fatos".

As negociações para reativar o acordo concluído em 2015 para limitar as atividades atômicas do Irã em troca do levantamento das sanções internacionais estão atualmente paralisadas.