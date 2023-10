OMS pede que ajuda humanitária entre na Faixa de Gaza 'todos os dias'

A Organização Mundial da Saúde (OMS) solicitou, nesta quinta-feira (19), que a ajuda humanitária entre na Faixa de Gaza "todos os dias" para o transporte de água, mantimentos e combustível para o funcionamento dos hospitais.

De acordo com informações do canal egípcio AlQahera News, a passagem de Rafah, único ponto de passagem para a Faixa de Gaza não controlado por Israel, "abrirá amanhã" - na sexta-feira (20).

"Saudamos o anúncio de Israel ontem (quarta-feira) de que não bloqueará a entrada de água, alimentos e medicamentos na Faixa de Gaza", disse o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

O líder pede que Israel deixe a entrada de combustível no enclave palestino, "necessário para os geradores dos hospitais, as ambulâncias e as estações de dessalinização".

Os comboios de ajuda humanitária estão bloqueados há dias na fronteira com o Egito, na passagem de Rafah.

ORDEM DE EVACUAÇÃO EM GAZA

Mais de um milhão de pessoas no norte da Faixa de Faza receberam ordens de fugir antes da anunciada incursão. Um êxodo que, segundo os órgãos de ajuda humanitária, pode desencadear um desastre humanitário. Essa faixa estreita e empobrecida, onde vivem 2,3 milhões de residentes, vive em um bloqueio terrestre, aéreo e marítimo desde 2006.

Desde o ataque sangrento do grupo islâmico palestino Hamas em solo israelense no dia 7 de outubro, mais de 1.400 pessoas morreram em Israel, a maioria civis, e o movimento islâmico fez cerca de 200 reféns. Do lado palestino, pelo menos 3.785 pessoas perderam a vida, principalmente civis, nos bombardeios feitos por Israel.