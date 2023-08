Navio cruzeiro colide com petroleiro na Espanha; veja vídeo

O navio Britannia, da companhia de navegação P&O Cruises, colidiu com um petroleiro, no último domingo (27), no porto de Palma de Maiorca, na Espanha. Segundo a Autoridade Portuária das Ilhas Baleares, o cruzeiro estava atracado, mas se soltou por causa de um forte vento, resultando na colisão do navio com a embarcação de transporte de petróleo.

O transporte suportava 3.647 passageiros e, conforme a companhia, estava com “capacidade próxima do total” no momento do acidente. Contudo, em nota, a P&O informou que um “pequeno número de pessoas sofreu ferimentos leves” ocasionados por quedas ou destroços voadores.

Conforme o AccuWeather, foram registradas chuvas torrenciais na cidade espanhola, com rajadas de vento de até 112 quilômetros por hora e com um alerta meteorológico âmbar em toda a ilha no domingo (27).

O Britannia teria partido da cidade inglesa de Southampton, no dia 18 de agosto. Em seu itinerário estariam ainda paradas em Cádiz e Ibiza. Em entrevista concedida ao jornal estadunidense USA Today, após o acontecido, o cruzeiro teria sofrido alguns danos estruturais, apesar disso, continuou sua viagem, porém, por conta da legislação marítima, 321 convidados foram levados mais cedo para casa.

“Um número limitado de hóspedes e tripulantes a bordo foram informados de que deixarão o navio e retornarão a Southampton (ou ao ponto de partida) por voo e transferência. Os hóspedes que permanecerem a bordo poderão desfrutar do entretenimento e das atividades programadas para o restante da viagem”, informou o porta-voz da P&O Cruises ao jornal.

CAOS NO NAVIO

Em entrevista concedida ao The Guardian, o passageiro Ricky Stubbs disse que ele e seus filhos estavam prestes a desembarcar no momento do acidente.

“Estávamos na escada ao lado do bar do pôr do sol. [Quando] um forte estrondo veio do bar e a porta se abriu com pessoas correndo. Em segundos, houve mais estrondos seguidos de caos enquanto as pessoas tentavam escapar do ataque do vento e da chuva. As pessoas estavam sendo conduzidas por outros hóspedes e funcionários. Você pode ver claramente que alguns ficaram feridos devido a quedas ou destroços voando, e as pessoas ficaram perturbadas”, contou Ricky.

“Alguns minutos depois, o capitão veio ao alto-falante pedindo a todos os convidados que retornassem aos seus quartos até novas instruções. Enorme respeito pelo capitão e por todo o staff, pois conseguiram manter a calma e manter todos atualizados. O capitão fazia anúncios a cada 10 – 15 minutos quando estávamos de volta às nossas cabines e eles fizeram um ótimo trabalho em uma situação estressante”, concluiu.